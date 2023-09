I Vigili del Fuoco di Avellino durante la notte appena trascorsa sono stati impegnati per un doppio intervento che ha riguardato incidenti stradali.

Il primo si è verificato alle ore 1,20 nel territorio del comune di Montemiletto sulla strada comunale Frustella, dove un'autovettura è sbandata ed è finita in un terreno sottostante ribaltandosi. A bordo dell'auto una ragazza di 26 anni originaria del posto, rimasta incastrata nell'abitacolo, e dopo essere stata liberata veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali la trasportavano presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

A seguire la stessa squadra è intervenuta alle ore 2,40 nel comune di Pratola Serra sulla SS 7, dove un'autovettura sbandava e finiva fuori strada.

A bordo un ragazzo che per fortuna non ha subito grosse conseguenze. L'auto è stata messa in sicurezza e dato assistenza per il suo recupero. In entrambi i casi sul posto erano presenti i Carabinieri per i rilievi di propria competenza.