Forum dei Giovani, Capone: «I ragazzi patrimonio della comunità»

Primo incontro ufficiale tra i giovani di Summonte e l’amministrazione comunale, ieri pomeriggio nell’aula consiliare, per la costituzione del nuovo Forum dei Giovani.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco Ivo Capone, il delegato alle politiche giovanili Raffaele Picariello, e numerosi giovani del territorio interessati a partecipare attivamente alla vita civica della comunità.

La riunione è stata caratterizzata da un vivace scambio di idee tra i promotori e l'amministrazione comunale, segno di un dialogo aperto e costruttivo.

Il sindaco Capone ha ribadito l'importanza del Forum come spazio di espressione e crescita per i giovani e come risorsa fondamentale per l'amministrazione nella progettazione delle politiche future.

«La presenza attiva dei giovani è essenziale per il dinamismo e l'innovazione nella nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Capone -. Attraverso il Forum dei Giovani, l'amministrazione comunale si impegna ad ascoltare e supportare le iniziative proposte dai nostri giovani cittadini, certi che saranno loro a tracciare il cammino verso un futuro prospero e inclusivo per Summonte».

L'incontro ha visto anche l'intervento di un ospite, il coordinatore del Forum dei Giovani di Castelvetere sul Calore, Roberto Caporale, il quale ha condiviso la sua esperienza e i successi ottenuti, offrendo spunti preziosi e motivazione ai nuovi membri del forum di Summonte.

Il delegato alle politiche giovanili, Raffaele Picariello, ha sottolineato l'importanza di creare sinergie tra i giovani e l'amministrazione comunale: «Questo è solo l'inizio di un percorso che vedrà i giovani di Summonte sempre più protagonisti. L'esperienza e le idee che porteranno nel Forum sono vitali per la nostra comunità».