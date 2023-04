Mercogliano: non rispondeva a familiari e amici, 55enne trovato morto in casa

Dramma a Torelli di Mercogliano. Un 55enne è stato trovato cadavere nella sua abitazione. Sono stati allertati i sanitari del 118, perché l'uomo non rispondeva al telefono e al citofono a vicini e familiari.

I sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri per avviare gli accertamenti. Il 55enne pare sia stato colto da un malore improvviso.

Dopo l’esame esterno da parte del medico legale, la salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino. Sconvolta la famiglia e i tanti amici dell’uomo. Ora si attendono i funerali per l’ultimo saluto.