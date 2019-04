Giovedì 11 Aprile 2019, 19:53

Svaligiato un bar del Vallo Lauro, in Irpinia. Questa notte, a Moschiano, è stato perpetrato un furto all’interno del centralissimo esercizio pubblico. I ladri, dopo aver forzato alcune slot machine e cambiamonete, hanno portato via tutto il denaro contenuto all’interno. Il bottino è ancora da quantificare. I malviventi, prima di entrare in azione, hanno anche danneggiato il sistema di videosorveglianza. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano. Gli uomini dell’Arma hanno eseguito una serie di rilievi sul posto per trovare elementi utili alle investigazioni.