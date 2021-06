Lavori Enel urgenti, ecco dove mancherà l'acqua a Benevento

BENEVENTO - Giornata senz'acqua in una parte di Benevento. Dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio Gesesa comunica che sarà interrotta la fornitura d'acqua in contrada Monteguardia per lavori urgenti di Enel. Le zone interessate sono via Enrico Fermi,Tutta contrada Monteguardia, contrada San Liberatore, via Antonio Cifaldi, frazione Bosco Panaro, via Manzoni, parte di frazione Petrillo.

E' sempre attivo il numero verde emergenze e guasti 800511717, gratuito sia da cellullare che da telefono fisso. Inoltre, è possibile segnalare guasti e disservizi anche attraverso l’App My Gesesa.