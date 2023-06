Airola, pista ciclabile dissestata: «Percorso pericoloso»

Sembra un percorso a ostacoli ma è la pista ciclabile di Airola, nel beneventano. La strada dedicata agli appassionati di bici appare dissestata e, negli ultimi tempi, anche ricoperta di erbacce.

Si tratta di una situazione che non consente ai ciclisti di percorrere l'itinerario in sicurezza, anzi. In alcuni punti la pista risulta impraticabile.

A segnalare le criticità lungo il tragitto che dovrebbe essere dedicato a momento di svago è l'attivista del M5S Bartolomeo Laudando che ha commentato: «Le trappole presenti lungo tutto il percorso della pista ciclabile di Airola sono pericolosissime, per non parlare delle crepe presenti in più punti della pista»

Inoltre, il pentastellato ha aggiunto: «Se non si interviene in tempi brevi, Airola dopo il campo sportivo perderà anche questo gioiello»