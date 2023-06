Nuovo asse veloce Valle Caudina-Marcianise, al via il dibattito pubblico

In Valle Caudina parte il dibattito pubblico per discutere dell’importante progetto Anas: al via la discussione sul primo lotto dell’asse Caserta-Benevento, ovvero quello che collega il territorio caudino a Marcianise.

Il primo incontro è in programma domani, 15 giugno 2023, a partire dalle 17.30, presso la sala consiliare del Comune di Paolisi.

Il tracciato individuato per realizzare il primo lotto attraversa tre province campane: il percorso pensato interessa i territori di Maddaloni, Cervino, Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello ed Arienzo (Provincia di Caserta) per poi raggiungere il beneventano dove attraversa Arpaia, Forchia e Paolisi. Mentre, la conclusione del primo lotto funzionale è prevista sul territorio comunale di Rotondi (Provincia di Avellino)

La nuova infrastruttura “Caudina” - lunga circa 24 chilometri - partirebbe da una rotatoria nei pressi dell’Interporto Sud Europa di Marcianise per poi terminare in Valle Caudina.

Si tratta di una strada che i sindaci del territorio hanno definito «fondamentale per lo sviluppo del territorio».