Caporaso: «Bene fondi per contributi a piccole attività economiche»

Il sindaco di Telese, nonché presidente del distretto commerciale “Valle Telesina”, ha accolto con favore la pubblicazione sul Burc, dell’avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno dell’attività economica delle Mpmi, che svolgono attività di commercio al dettaglio, localizzate nell’ambito dei distretti del commercio.

«Finalmente è uscito questo bando che aspettavamo da qualche mese – commenta il sindaco Giovanni Caporaso -, da quando, cioè, abbiamo avuto l’accreditamento dalla Regione Campania per il distretto commerciale "Valle Telesina". In questo modo i negozi di vicinato dei 9 comuni del distretto che sono, giova ricordarlo, Amorosi, Caiazzo, Castelcampagnano, Castelvenere, Piana di Monte Verna, Puglianello, Ruviano, Solopaca e Telese Terme, potranno accedere ad un Ristoro, senza vincolo di rendicontazione, nella misura massima della variazione in diminuzione dei ricavi subita nell’annualità 2020 rispetto all’annualità 2019».

«Si è trattato di un processo aggregativo ed organizzativo non scontato, se si considera che in tutta la provincia i Distretti Diffusi sono 4 e molte attività commerciali in molti comuni rimarranno, purtroppo, escluse – aggiunge -.

Ci sembra che un contributo erogato a fondo perduto e da non rendicontare, soprattutto nel periodo natalizio, sia una significativa boccata di ossigeno per i nostri negozi».

«Siamo convinti - conclude Caporaso - che lo strumento dei distretti ci riserverà, anche nell’immediato futuro, delle interessanti sorprese. Intanto, con gli altri colleghi Sindaci del Distretto, ci attiveremo immediatamente per dare la massima diffusione al bando, anche con presentazioni pubbliche che stiamo concordando».