Dal Sannio un ponte con l'Australia: «Tuteliamo la cultura delle tradizioni»

Il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha incontrato, presso la Rocca dei Rettori, una delegazione di italiani in Australia, che in questi giorni è a Paduli per la cerimonia di inaugurazione del monumento in onore degli emigranti italiani in Australia e della pace nel mondo ed omaggiare il ricordo di migliaia di sanniti che hanno lasciato la propria terra per trovare fortuna e lavoro in altre nazioni.

Accompagnati dal primo cittadino di Paduli Domenico Vessichelli, i delegati John Di Fede, presidente della Federazione delle associazioni campane in Australia, Nick Minicozzi, responsabile giuridico della Federazione e Filiberto Minicozzi, referente italiano della Federazione, hanno colloquiato con il presidente Lombardi su alcuni progetti di interscambio culturale e linguistico tra i due paesi.

Il presidente si è reso disponibile a mettere in campo tutte le forze per portare avanti le iniziative proposte dalla Federazione per mantenere viva la storia, la cultura e le tradizioni italiane, un modo per narrare anche il sacrificio e l’orgoglio che hanno contraddistinto moltissimi italiani all’estero.

Progetti da concretizzare per preservare il patrimonio della lingua italiana in Australia ma anche per fa sì che la terza generazione senta chiaro un senso di appartenenza ad un’Italia che li considera parte di un sistema allargato e coordinato, che li riconosce come un patrimonio capace di far crescere l’immagine italiana all’estero.