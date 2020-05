BENEVENTO - Un rogo d’auto ogni tre giorni in città e in tutti e tre i casi per i vigili del fuoco si è trattato di incendi dolosi. Un ritorno allarmante di un fenomeno che da tempo ha assunto dimensioni preoccupanti sebbene avesse trovato due mesi di tregua durante il loockdown. Ora la tregua è rotta e le fiamme sono tornate a illuminare le vie di diversi quartieri cittadini. L’ultimo incendio l’altra notte in via Antonio Rivellini, al rione Libertà. Distrutta un’auto, mentre un’altra parcheggiata vicino ha subito dei danni. L’allarme è scattato intorno alle 2 da parte dei residenti. Ultimo aggiornamento: 23:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA