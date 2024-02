Airola, ora Fondo Valle Isclero più sicura: la Rocca dà il via libera a due interventi

Sono stati consegnati dal settore Infrastrutture della Provincia di Benevento due distinti lavori ad altrettante imprese per realizzare interventi di messa in sicurezza della viabilità nella galleria Monticello sulla strada provinciale 115 Fondo Valle Isclero. Lo comunica, in una nota, il presidente Nino Lombardi, il quale ha precisato che saranno spesi in totale oltre 200mila euro su una tratta ritenuta pericolosa da molti automobilisti. Si tratta di due interventi finalizzati a garantire migliori condizioni di sicurezza nella percorrenza nella galleria artificiale denominata Monticello, nel comune di Airola, della lunghezza di 320 metri, a doppia corsia con flusso veicolare nei due sensi di marcia.

Un primo intervento, fanno sapere dalla Rocca dei Rettori, riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la fresatura e il rifacimento della pavimentazione stradale, la tinteggiatura delle pareti, il rifacimento della scarpata stradale. Un secondo intervento riguarda invece la realizzazione dell'impianto di illuminazione, oggi assente, al fine di garantire agli utenti maggiore tranquillità nel transito del tunnel.