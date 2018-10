Lunedì 22 Ottobre 2018, 23:27

BENEVENTO - Il Benevento allontana gli spettri superando di misura il Livorno (1-0) pur senza entusiasmare ma giocando una gara lucida e ordinata. Bucchi torna dunque alla vittoria mantenendo immutate le distanze dalla capolista Pescara. Il tecnico senza Tuia e Antei in difesa, Bukata e Del Pinto a centrocampo propone il rituale sistema di gioco con Volta-Billong centrali arretrati, Bandinelli preferito a Nocerino da mezzala e un tridente offensivo completamente stravolto rispetto a Pescara: sono infatti Insigne e Buonaiuto a supportare Coda, uscito vittorioso dal ballottaggio con Asencio. La svolta nel secondo tempo. Al quarto d’ora Coda pesca il corridoio giusto per l’inserimento di Insigne che in area s’infila in mezzo a due avversari costringendo Fazzi a stenderlo. Rigore sacrosanto, dal dischetto lo stesso Coda trasforma spiazzando il portiere.