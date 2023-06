Benevento, festa in piazza Risorgimento per celebrare la storica promozione in C1

«Esistono amori difficili da dimenticare e goal che ti restano impressi nella mente. 13 giugno 1999, la storica promozione in C1 del Benevento Calcio». Esordisce così la nota-annuncio targata «Benevento Sport Village - Exclusive Caruso 1969», che per celebrare l'anniversario speciale all'insegna della passione per i colori giallorossi ha fissato l'appuntamento aperto ai tifosi per martedì 11 luglio, alle 20, in piazza Risorgimento.

La piazza cittadina, dunque, si colorerà di giallorosso insieme agli ex mister Dellisanti, al capitano Pedro Mariani, Salvatore Bertuccelli, Gianluca Di Giulio, Rosario Compagno ed Emiliano Dei. Gli organizzatori evidenziano anche le partecipazioni di Renato Pedicini e Andrea Rillo, Alessandro Pepe e Mauro Ielardi.

Nei prossimi giorni sarà possibile visionare il calendario ufficiale delle serate ed eventi, in programma dal 7 al 12 luglio, sul portale ufficiale della manifestazione.