Pd: «Erbacce e incuria, i cinghiali ringraziano»

Aree verdi abbandonati, la direzione cittadina del Pd denuncia: «Ci giungono tante segnalazioni da ogni parte della città, in aggiunta a quelle dalle contrade abbandonate ad un destino alquanto tetro e senza spiragli di miglioramenti. Da alcuni residenti di Via Capasso Torre e Via Salerno apprendiamo che c'è totale assenza di cura per il verde pubblico della zona. Tanto è vero che tra arbusti, erbacce e rifiuti ci si trova a dover assistere alla crescita di una vera foresta, rifugio di animali selvatici, cinghiali, che indisturbati passeggiano nelle ore serali, creando non pochi disagi e preoccupazioni ai cittadini, minacciandone la incolumità».

Per il Pd «sarebbe corretto e moralmente giusto che l’amministrazione corra ai ripari, non nei periodi immediatamente prossimi a elezioni, ma nell' immediato, bonificando la zona in questione.

La cura della nostra città dovrebbe valorizzare un territorio, purtroppo in continua involuzione. Resteremo sempre vigili e attenti - concludoo i dem - cercando di portare alla luce i tanti problemi che ci interessano come beneventani».