Cilento, due incidenti stradali nel weekend causati dai cinghiali: due feriti lievi

Due incidenti stradali, a distanza di due giorni, causati dai cinghiali nel cuore del Cilento. Il primo episodio è avvenuto sabato sera nel territorio comunale di Castellabate, mentre il secondo lungo la Cilentana, tra gli svincoli di Futani e Cuccaro Vetere. In entrambi, fortunatamente, i conducenti dei due veicoli non hanno riportato conseguenze gravi. Nel primo caso, l’automobilista, per evitare l’ungulato, si è ribaltato con l’auto, finendo fuori la sede stradale, nell’erba alta a lato della carreggiata.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 dell’associazione Givi e tradotto in ospedale per gli accertamenti del caso.

Appena ventiquattro ore dopo, lungo la Cilentana, uno scontro invece tra un’auto e un cinghiale, che anche in questo caso fortunatamente non ha avuto conseguenze serie per la persona coinvolta. Disagi, tuttavia, alla circolazione, con la presenza sul posto anche delle forze dell’ordine per regolare il traffico.