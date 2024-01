Benevento, Cittadella sanitaria Asl e nuovi reparti al «Rummo»: doppio start con De Luca

Con la posa della prima pietra in via Delcogliano, a Benevento, domani, alle 13.30, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, aprirà ufficialmente i lavori per la realizzazione della Cittadella Sanitaria dell'Asl. Un momento storico che simboleggia l'impegno costante e lungimirante dell'Asl e della Regione nel fornire servizi sanitari avanzati e accessibili. Prima, però, intorno a mezzogiorno, il governatore parteciperà all'inaugurazione dei nuovi reparti di Cardiologia e Utic con Emodinamica e della Pma (centro per la procreazione medicalmente assistita) del «Rummo».

Tornando alla missione Cittadella Sanitaria, il progetto, accuratamente sviluppato e perfezionato nel tempo, in risposta alle mutevoli esigenze di salute della comunità, è stato redatto dall'Asl e presentato alla Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema sanitario regionale, che ha accolto la proposta nell'ambito del Programma straordinario interventi, approvando un finanziamento di oltre 6 milioni di euro e dimostrando il riconoscimento istituzionale del valore di questa iniziativa. Il dg dell'Asl sannita, Gennaro Volpe, si dice intanto lieto di accogliere, con le autorità cittadine, il presidente De Luca, che darà inizio ai lavori dell'ambizioso progetto il quale, oltre a rispondere alle necessità sanitarie della comunità, mira a essere un faro di innovazione e efficienza nel panorama regionale.