Il sindaco del capoluogo Clemente Mastella, in qualità di presidente del comitato di rappresentanza dei sindaci dell'Asl, ha presieduto in mattinata a Palazzo Mosti un vertice con associazioni e rappresentanti dell'azienda sanitaria sulla questione della riorganizzazione del servizio 118. All'incontro hanno partecipato le associazioni Cittadinanza Attiva, Salute e Territorio, Sannio Cuore, No demedicalizzazione 118 Fortore Miscano, Rete Uccp San Giorgio del Sannio. Al termine dei lavori, il primo cittadino ha chiesto ai rappresentanti delle associazioni di realizzare un piano operativo per sperimentare la possibilità di evitare la demedicalizzazione di alcune ambulanze del 118 tramite l'effettuazione delle prestazioni aggiuntive da parte dei medici.

Le associazioni presenti, ringraziando il sindaco Mastella per la sensibilità dimostrata, hanno garantito la redazione di un documento di proposta che sarà successivamente esaminato e valutato in un tavolo tecnico con il direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe, che lo stesso Mastella si occuperà di promuovere. Nel corso dell'incontro è stato altresì garantito che la Rete Uccp di San Giorgio del Sannio proseguirà nella sua normale attività.