Ex Metalplex nel degrado, il Pd: «Quale futuro?»

«Cosa ne è stato e cosa ne sarà dell’edificio ex Metalplex sulla via Appia?». A chiederlo è Giovanni De Lorenzo, consigliere comunale del Pd, che a palazzo Mosti ha protocollato una interrogazione rivolta al sindaco e agli assessori al Patrimonio, ai Lavori pubblici e all’Ambiente. L’atto è stato sottoscritto anche dagli altri esponenti Dem Floriana Fioretti, Raffaele De Longis e Marialetizia Varricchio. «L’immobile in questione e la relativa area pertinenziale anni fa furono oggetto di un progetto di riqualificazione, che, però, non è stato mai portato a conclusione – ricorda De Lorenzo - . L’intera area, dunque, versa in uno stato di abbandono e di degrado, con incuria del verde e possibili rischi anche igienico/sanitari per le strutture vicine».

Con l'interrogazione De Lorenzo e i suoi colleghi mirano a sapere «quali sono stati gli ultimi interventi di ristrutturazione, di manutenzione e/o di rifacimento riguardanti l’immobile ex Metalplex; se sono stati pianificati e/o programmati per il futuro interventi di ristrutturazione, di rifacimento e di riparazione del suddetto edificio». In caso di risposta negativa si chiede di illustrarne le motivazioni; se l’immobile in questione è oggetto di qualche progetto ricompreso nelle varie linee di finanziamento utilizzate in questi anni dall’amministrazione. L'obiettivo è arrivare all'eliminazione della situazione di degrado «considerata anche la procedura in atto per l’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale Unesco della via Appia».