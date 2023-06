Degrado “verde” Palladino incalza Rfi e Anas

Il consigliere comunale Marcello Palladino ha sollecitato Rfi affinché alcune aree ferroviarie vengano manutenute, ripulite dalla vegetazione infestante e messe in sicurezza. Le aree segnalate sono in particolare via XXV Luglio (angolo confinante con i condomini della zona), l'area di collegamento dell'ex tabacchificio con la stazione centrale, via Mura della Caccia, le aree a ridosso della Motorizzazione civile e quelle nei pressi del passaggio a livello della linea Benevento-Foggia-Bari, e altre ancora.

Oggi già stato un sopralluogo congiunto con i tecnici di Rfi per meglio identificare le aree oggetto dell'intervento ed evidenziare l'urgenza della pulizia delle stesse. Palladino ha garantito per quanto possibile, la collaborazione del Comune di Benevento nell'esecuzione dei lavori, in particolare attraverso la polizia municipale e l'Asia.

Infine, il consigliere Palladino ha sollecitato l'Anas affinché vengano messe in sicurezza alcune aree a valle del raccordo autostradale all'altezza di Benevento Ovest - Pietrelcina, per la presenza di alcuni alberi pericolanti e confinanti con l'entrata della zona industriale di Pezzapiana.

L'Anas ha comunicato che a breve inizieranno lavori di manutenzione e messa in sicurezza.