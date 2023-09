Benevento, scatta il piano traffico per i festeggiamenti in onore dell'Addolarata

In occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, l'assessore al Traffico, Attilio Cappa, ha annunciato il piano traffico in vigore. Il dispositivo, infatti, prevede la chiusura al traffico e l'istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva «rimozione coatta» in via Vitelli, nel tratto compreso tra l'incrocio di via Cocchi e quello con via Cosentini, e in via Poerio, nel tratto compreso tra via Vitelli e via Minghetti, dalle 19 fino al termine dei festeggiamenti in programma oggi, domani, sabato e domenica.

Disposta, inoltre, la chiusura al traffico e l'istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva «rimozione coatta» in via Bonazzi, nel tratto compreso tra via Iadanza e via Capozzi, dalle 15 di oggi fino al termine dei festeggiamenti (17 settembre).