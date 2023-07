Ponte San Nicola, chiusa anche via Hirsh

Ponte San Nicola, alla vigilia della chiusura il Comune divulga ulteriori dettagli sul nuovo assetto della viabilità destinato a restare in vigore durante i lavori, che si concluderanno presumibilmente il 30 settembre. L’assessore al Traffico, Attilio Cappa, ha reso noto che dalle 7 di domani, martedì 4 luglio, verrà chiusa al traffico anche via Hirsh nel tratto compreso tra il ponte San Nicola e via dei Dauni. Conseguentemente i flussi di traffico provenienti da contrada Capodimonte e diretti a Benevento saranno deviati su via Ponticelli; i flussi diretti nella zona alta sul raccordo autostradale, e, infine, quelli provenienti da via Paolella sulla Rotonda delle Scienze.

Dopo il 30 settembre scatterà la chiusura parziale con regolazione del transito a senso unico alternato fino al 30 maggio.

A giugno 2024 si valuterà l’eventuale attuazione di un nuovo stop totale fino a settembre. In corrispondenza del punto di maggior criticità, ovvero all’incrocio con via del Cimitero saranno posizionati segnali di divieto di sosta e fermata che favoriranno un più corretto utilizzo della sede stradale. In zona sarà disposta la presenza pressoché continuativa di pattuglie della polizia municipale, almeno nelle ore di maggior percorrenza. Nel tratto precedente, verrà mantenuta l’attuale possibilità di parcheggiare le autovetture soltanto sul lato sinistro discendendo da via Croce Rossa e via Ponticelli, così da consentire l’operatività alle attività commerciali.