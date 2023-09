A Benevento prima sede consolare in Italia del Kirghizistan

La scelta ricade sul Sannio. Benevento sarà come prima sede consolare in Italia della Repubblica del Kirghizistan, Paese dell'Asia centrale che sorge lungo la Via della Seta, l'antica via carovaniera tra la Cina e il Mediterraneo.

Lo rende noto il console onorario del Kirghizistan, Antonio Castiello, avvocato e docente universitario.

La sede consolare di Benevento, in viale Atlantici 27, verrà inaugurata venerdì prossimo (ore 18) dall'Ambasciatore del Kirghizistan in Italia Taalai Bazarbaev, dal sindaco di Benevento Clemente Mastella e dal console onorario Castiello, alla presenza di numerose autorità civili e militari.