Benevento, Palazzo Mosti dà l'ok al piano triennale per informatica e transizione al digitale

La Giunta comunale ha approvato, questa mattina, il Piano triennale per l'informatica e la transizione al digitale 2023-2025. A renderlo noto sono il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato all'Agenda Digitale e Innovazione, Maria Carmela Mignone. Nel documento si delineano le linee di sviluppo della struttura e dei servizi informatici dell'ente, in diretto riferimento con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione nazionale pubblicato dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid). Il Piano definisce le linee operative di sviluppo dell'informatica per le strutture e i servizi del Comune di Benevento, il modello strategico di evoluzione del sistema informativo dell'ente e gli investimenti Ict previsti, in particolare quelli finanziati con fondi Pnrr, per le varie attività presentate nel Piano, razionalizzando e riqualificando la spesa Ict e reinvestendo i risparmi in interventi di innovazione tecnologica.

«Il Piano triennale - riassume Mignone - fornisce una visione unitaria delle attività finora realizzate dalla struttura informatica del Comune e pianifica gli interventi per migliorare i servizi comunali, cui i cittadini potranno accedere senza recarsi agli sportelli, attivare punti di accesso pubblici ad Internet e rendere i dati accessibili con trasparenza e sicurezza». Con l'approvazione del Piano triennale, la Giunta ha inoltre fornito indirizzi alla struttura amministrativa e dato mandato al dirigente per la transizione al digitale dell'ente, Riccardo Feola, di coordinare la realizzazione degli interventi previsti, che saranno inclusi nel prossimo Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) del Comune.