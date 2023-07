Benevento, Sport Village e Clementino in piazza Risorgimento: scatta il piano traffico

Varato il piano traffico che scatterà in occasione della manifestazione «Caruso Sport Village», in programma in piazza Risorgimento dal 7 al 12 luglio, e del concerto di Clementino in programma il 16 luglio. A renderlo noto è l’assessore al Traffico, Attilio Cappa. Prevista la chiusura al traffico e l’istituzione del divieto di sosta con tabellina esplicativa «zona rimozione coatta» in piazza Risorgimento fino allo smontaggio degli allestimenti, previsto per il 17 luglio. Ci sarà, inoltre, il divieto di sosta dalle 15 del 7 al 12 luglio e il 16 luglio su piazza Risorgimento, via da Monteforte, via Oderisio da Benevento, viale Mellusi, nel tratto compreso tra via Ferrelli–via De Caro e piazza Risorgimento, via Perasso e via Vianelli.

Il piano prevede anche la chiusura al traffico dalle 18, o non appena se ne ravvisi la necessità, dal 7 al 12 luglio e il giorno 16 luglio, di piazza Risorgimento, via da Monteforte, via Oderisio da Benevento, viale Mellusi nel tratto compreso tra via Ferrelli e via De Caro e piazza Risorgimento, via XXIV Maggio, via Perasso, via Vianelli, via De Caro, in uscita sul viale Mellusi, e via Ferrelli prima traversa in uscita su viale Mellusi.

Fissata infine la deviazione dei flussi di traffico dal 7 al 12 luglio e il giorno 16 luglio su viale Mellusi con via De Caro e via Ferrelli, dalle 18 o non appena se ne presenti la necessità sino al termine della manifestazione.