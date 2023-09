Ponte sul Serretelle, scontro maggioranza-Pd

Ponte sul torrente Serretelle, l'aggiudicazione della gara d'appalto diventa motivo di polemica tra maggioranza e opposizione a palazzo Mosti. Per i consiglieri Alfredo Martignetti e Luigi Scarinzi, rispettivamente a capo delle commissioni Urbanistica e Lavori pubblici, «è falso che l’opera sia il frutto delle interrogazioni provenienti dalla minoranza, poiché c’è stata sempre piena consapevolezza dell’importanza di quest’infrastruttura per gli abitanti e nonostante qualche complessità di ordine procedurale e burocratica che ha allungato i tempi, ora il risultato è praticamente raggiunto. Gli abitanti di Epitaffio, che ringraziamo per la pazienza con cui hanno atteso e attenderanno la conclusione dell’opera e l’apertura al traffico, hanno senza dubbio ben chiaro che quest’opera pubblica, l’ennesima, porterà il legittimo e indubitabile timbro di chi è al governo della città. Un concetto elementare che in questo caso siamo costretti a ribadire al gruppo Pd», concludono Martignetti e Scarinzi riferendosi alla presa di posizione della capogruppo Floriana Fioretti.

Pronta la replica del gruppo dem al Comune di Benevento: «Cinque anni sono trascorsi dalla chiusura del Ponte Serretelle e soltanto in questi giorni è stata aggiudicata la gara per effettuare i lavori.

Per capirci: non siamo neanche alla prima pietra. Vuol dire che il problema che l'amministrazione nel 2018 annunciava di poter risolvere in pochi mesi e ancora lì. Quello che manca è il ponte. E questo sì che è un concetto elementare. Ma andava ribadito a chi fa finta di non capire. Rivendicare meriti quando ci si presenta con 5 anni (per ora) di ritardo non è solo inopportuno: è di cattivo gusto. Realizzare il ponte Serretelle è un atto dovuto. Una cosa che bisogna fare e basta. Voi siete semplicemente quelli che ci hanno impiegato troppo tempo. E questo - nel mondo reale- non è mai un merito».