Inflazione, Mastella: «Scriverò a Mister Prezzi»

Inflazione, il sindaco di Benevento Clemente Mastella annuncia battaglia contro gli speculatori. «Nelle prossime ore - ha spiegato - scriverò al garante sulla sorveglianza dei prezzi (Mister prezzi) presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy per segnalargli l'anomalia inflattiva che registriamo a Benevento e conoscerne origini e eventuali correttivi».

L'iniziativa del primo cittadino è motivata anche dall'annuale classifica de "Il Sole 24 Ore" che, pur facendo emergere un trend positivo per la provincia di Benevento, che risale di 4 posizioni rispetto allo scorso anno, certifica un dato fortemente negativo in materia di impennata dei prezzi: in questo caso il Sannio è al 106° posto.

«Si tratta - spiega Mastella - di una dinamica nazionale che qui ha visto un'inattesa impennata e su cui c'è notoriamente un inesistente margine d'intervento diretto dei Comuni; tuttavia le istituzioni non possono restare indifferenti di fronte ad un'impennata così marcata.

Il fenomeno speculativo, come mi hanno spiegato alcuni esperti, si attiva e prospera soprattutto sul mercato alimentare e ciò amplifica anche gli effetti negativi sulle fasce più fragili».