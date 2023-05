Benevento, Ipsar «Le Streghe» alla riscoperta dell'enogastronomia antica sull'Appia

L'associazione Amici dei musei e dei beni culturali del Sannio, affiliata alla Federazione italiana degli amici dei musei, presenterà lunedì il progetto formativo targato Pcto-Ipsar Le Streghe dal titolo «Enogastronomia antica nella Benevento imperiale sulla via Appia». L’iniziativa, realizzata con la consulenza del professor Alfredo Carannante, direttore del Dipartimento archeologia del Mediterraneo-International research institute for Archaeology and Ethnology, tra l'altro autore della pubblicazione «A tavola tra mari e vulcani», rientra nella rubrica di studio «Il Sannio e la Regina Viarum», ideata dall’associazione al fine di promuovere itinerari storici, archeologici e antropologici sull’Appia antica.

I workshops proposti dalla rubrica si articolano attraverso proiezioni audio-video, produzione di prodotti culturali digitali e incontri con storici, economisti, architetti, esperti ricercatori e consulenti del Ministero della Cultura, che aiuteranno dal vivo gli allievi a realizzare la propria «mappa emozionale» del patrimonio materiale e immateriale della Regina Viarum e a creare consapevolezza del valore identitario dei popoli che transitavano nel suo percorso da Roma a Brindisi, attraverso il Sannio.

Nei tre incontri calendarizzati per il 2023 del percorso teorico-pratico di laboratorio (12 ore) con il prof Carannante, saranno coinvolte le classi IV di dolciaria e IV di enogastronomia, coordinate dai docenti Lucia Drago e Vincenzo Palmieri. A sottolineare l'importante dell'iniziativa è stata la stessa dirigente Antonella Gramazio. Intanto il team è coadiuvato da Petronilla Liucci, ideatrice del percorso, referente responsabile dell’iniziativa per l’associazione e dalla professoressa Maria Antonietta Sessa, con la quale gli allievi inizieranno a comporre il primo report digitale (Cheff life) del cibo da strada negli antichi Termopolia. Infine il presidente degli Amici dei musei del Sannio Francesco Bove e l'assessore alla Cultura del Comune di Benevento Antonella Tartaglia Polcini hanno formulato gli auguri di buon lavoro al team.