Scuola Pietà, dal 12 lezioni nell'ex convento

Scuola Pietà, domani l'arrivederci degli studenti al plesso situato nella omonima strada del capoluogo, che ritroveranno dopo un importante intervento di rinforzo strutturale e di adeguamento sismico e funzionale per il quale sono in campo risorse per poco meno di un milione di euro. Dopo le vacanze di Pasqua, da mercoledì 12 aprile, le attività didattiche della scuola elementare si svolgeranno a Palazzo Bosco Lucarelli, immobile ubicato in via Bartolomeo Camerario e già sede del convento degli Scolopi.

Sabato scorso era stato siglato l'accordo-quadro tra Comune di Benevento e Conservatorio "Nicola Sala" che ha assegnato all'istituzione musicale il complesso dell'auditorium San Vittorino e a Palazzo Mosti l'ex collegio dei Padri Scolopi; uno scambio finalizzato proprio a consentire l'avvio dei lavori di riqualificazione senza alcuna interruzione delle attività didattiche. Per il 12 aprile sarà pronto anche un piano straordinario per la mobilità con pass straordinari, riservati ai genitori dei bambini della scuola dell'Infanzia e a quelli di ragazzi con disabilità, negli orari di entrata e uscita, mentre per gli alunni delle elementari sarà operativo un servizio navetta che partirà dal piazzale nei pressi di rampa San Barbato.