Senzatetto in pieno centro, cresce il disagio a Benevento

Da qualche giorno, un senzatetto ha trovato rifugio sulla soglia di ingresso di Palazzo Paolo V, in pieno centro città. L'episodio che ha come sfortunato protagonista un uomo, evidentemente costretto a sistemarsi precariamente sullo scalino del portone dell'antico edificio su corso Garibaldi, è una prova evidente di come il disagio sociale, in forme più estreme, si stia diffondendo anche in una piccola realtà come Benevento.

Una circostanza che dovrebbe sollecitare l’attenzione sulle condizioni di estrema vulnerabilità delle persone bisognose presenti in città, a cui occasioni di rinserimento sociale e adeguato sostegno possono evitare le scelte più estreme. Come quello di alloggiare su uno scalino di un palazzo cittadino, per di più nell’indifferenza quasi generale.