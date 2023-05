Benevento, Uil chiede il ripristino dei controllori a bordo dei bus

Ripristinare la figura del controllore sugli autobus urbani dell'azienda Trotta bus, società che si occupa del trasporto urbano a Benevento. Questa la richiesta della Uil inviata oggi al sindaco della città, Clemente Mastella, all'assessore comunale con delega ai Trasporti, Luigi Ambrosone, e alla Trotta bus.

Secondo la Uil, infatti, la Trotta è l’unica azienda della Campania a non aver riattivato il settore e per questo viene auspicata la risoluzione della problematica, confidando nel buon senso del primo cittadino e dell'assessore e della stessa azienda affinchè vengano presi provvedimenti immediati.

«Durante la crisi pandemica – ha ricordato il segretario Cosimo Pagliuca - la presenza del controllore è stata per forza di cose accantonata a tutela dei lavoratori, ma con la fine della stessa, così come dichiarato dalla Oms, chiediamo come Uil Trasporti il ripristino immediato del settore controlleria, ricordando che la figura del controllore, oltre a svolgere il servizio di controllo sui biglietti, svolge un servizio fondamentale di sicurezza a bordo dei mezzi a tutela degli autisti e dei passeggeri».