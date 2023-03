Parità di genere, il camper della Uil fa tappa in piazza Castello

Questa mattina in piazza Castello ha fatto tappa a Benevento “Parità in tour”, il camper della Uil Trasporti Campania, per incontrare i lavoratori del settore e i giovani del territorio e discutere con loro di pari opportunità.

L'inziativa nasce con l'obiettivo di contrastare ogni forma di discriminazione sui luoghi di lavoro nel mondo dei trasporti, e di proporre le iniziative necessarie per definire le politiche sindacali affinché queste siano sempre declinate in un'ottica di valorizzazione e tutela di tutte le diversità.

«Lo scopo dell’iniziativa è quello di affrontare il tema della parità da un punto di vista culturale, oltre che normativo e di valorizzare il rispetto di genere e il contrasto di ogni forma di violenza. Il tema della parità, dunque, nel suo complesso, non può essere affrontato solo a livello normativo ma anche culturale, tramite azioni mirate a scardinare preconcetti di genere. Perciò abbiamo deciso di intraprendere questo viaggio», dichiara Cosimo Pagliuca segretario aggiunto della Uil trasporti Benevento – Avellino.

«Ancora oggi, ci rendiamo conto che esistono delle disparità in campo lavorativo. Da questa analisi nasce l'idea del progetto, attraverso il quale raccogliamo testimonianze, racconti di violenze, di lavori sottopagati, e organizziamo dei corsi di formazione per gli iscritti al sindacato. Da queste storie, poi, prendiamo gli spunti per le proposte da attuare» afferma Rachele Pagano, responsabile coordinamento Pari Opportunità Uil Trasporti.

Il banchetto della Uil allestito in piazza Castello

«Il nostro obiettivo, con questa iniziativa, è quello di affermare sempre di più il diritto alle pari opportunità, valorizzare il rispetto di genere come precondizione essenziale e necessaria alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza», spiega Antonio Aiello, segretario generale della Uil trasporti Campania. Dopo Caserta, Avellino e Benevento, il viaggio del camper Uil proseguirà domani a Salerno. L'evento conclusivo è previsto per venerdì 31 marzo a Napoli.