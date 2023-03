Benevento, la Uil incontra i lavoratori del settore sanitario

Un workshop per rispondere in modo sempre più puntuale alle necessità dei lavoratori del settore sanitario pubblico. L'iniziativa dal titolo "Ccnl Sanità 2019/2021: Analisi Tecnica e Applicazione" è organizzata dalla segreteria provinciale della Uil Fpl diretta dal segretario generale Giovanni De Luca. L'appuntamento è per domani 29 marzo dalle 9 alle 16 presso la sala convegni della direzione generale dell'Asl di Benevento.

I lavori saranno improntati alla spiegazione approfondita del nuovo contratto. Nello speifico, il programma didattico prevede un focus sul nuovo ordinamento professionale, dalle categorie alle aree – sistema degli incarichi – fondi contrattuali e sistema delle indennità – rapporto di lavoro – lavoro a distanza – relazioni sindacali – formazione del personale e infine un dibattito tra il pubblico e i relatori.

Presenti al convegno anche il coordinatore nazionale Sanità Pubblica della Uil, Fulvia Murru, e il segretario regionale Uil Fpl Campania, Nicola Di Donna. «Nessuno come il nostro segretario nazionale può portare avanti un corso di formazione approfondito sul nuovo contratto. La sua presenza testimonia ancora una volta che la segreteria nazionale è sempre attenta e vigile alle necessità degli iscritti della Uil della provincia di Benevento» commenta De Luca.