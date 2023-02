Benevento, tamponamento tra tre auto: due feriti e una patente ritirata

È di due feriti e una patente ritirata il bilancio di un tamponamento a catena avvenuto questa mattina, intorno alle 11, tra tre autovetture in località Piano Cappelle, alle porte di Benevento.

Ad avere le conseguenze più gravi è stata la conducente di una Fiat Panda, una 48enne, che ha riportato un profondo taglio al labbro. La donna è stata multata per non aver rispettato la distanza di sicurezza e per guida senza la cintura di sicurezza. Guai peggiori per la terza conducente, una 29enne alla guida di una Citroen C1, alla quale è stata ritirata la patente di guida, oltra alla sanzione per il mancato rispetto della distanza di sicurezza. Solo tanto spavento, invece, per la conducente della prima autovettura in fila, una 40enne alla guida di una Nissan Micra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, per effettuare i rilievi del caso. «La distanza e la cintura di sicurezza – ha commentato il comandante dei caschi bianchi, Fioravante Bosco – rappresentano due misure che devono essere rispettate per una maggiore sicurezza stradale».