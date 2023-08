Benevento, botta e risposta infuocato tra Feleppa e Rosa sul nodo verde pubblico

Per l’ex consigliere comunale Angelo Feleppa, che ha recentemente aderito a Forza Italia, la situazione del verde pubblico nel capoluogo ha raggiunto livelli preoccupanti. «A Benevento - rileva - si vive un vero e proprio stato di emergenza. Quello che appare evidente è lo stato di abbandono di molte aree della città». Feleppa punta il dito contro il titolare all’ambiente, Alessandro Rosa, spiegando che «sarebbe gradito che l’assessore spiegasse se, come risulta, l’azione di controllo politica è ingiustificatamente assente non per il periodo di ferie estive, ma per l’assoluta mancanza di strategia e di pianificazione». Feleppa ha quindi criticato la presenza di rifiuti abbandonati e dei resti delle potature nei pressi della villa comunale, e la chiusura delle fontane in centro.

A stretto giro la replica dell’assessore Rosa: «Non appena è stato approvato il bilancio abbiamo preferito evitare di affidare i lavori a una sola ditta, cosa che come ricorderà Feleppa aveva portato anche nel periodo di sua gestione a una pulizia della città molto discutibile.

Ci sono aree in cui non siamo ancora arrivati? Sì, perché il bilancio è stato approvato solo il 18 luglio. Puliamo anche in aree Acer? Sì perché dopo varie segnalazioni l'Acer per impedimenti non è intervenuto, e il Comune ha l'obbligo a quel punto di intervenire. Ci sono residui derivanti dagli sfalci? Sì, perché Feleppa avrà visto cheoltre ai mezzi tradizionali di pulizia, abbiamo utilizzato anche mezzi pesanti e innovativi. Feleppa parla di discarica in villa ma ha raggiunto livelli di manutenzione elevatissimi». E sulle fontane aggiunge: «Visto l'aumento dei costi dell'energia, il Comune era stato costretto a bloccare le fontane ma negli ultimi giorni sono state riaperte quelle del corso Garibaldi e in zona Rocca dei Rettori».



Dichiarazioni alle quali ha voluto controreplicare lo stesso Feleppa: «L'assessore all’ambiente Rosa si è molto innervosito e infastidito perché un cittadino comune (poiché al suo pari lo sono anche io) ha precisato che la città è sporca. Anche i cittadini se ne sono accorti e lo scrivono e dicono ovunque. Loro ne hanno contezza».