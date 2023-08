Cacciavano cardellini, sorpresi e denunciati dai carabinieri

Due persone denunciate per «maltrattamento di animali e inosservanza delle norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio». Questo è il bilancio dell’azione di controllo dei Carabinieri della Stazione di Amorosi che ieri - intorno alle 4 di mattina - mentre erano intenti in un servizio perlustrativo di pattugliamento finalizzato alla prevenzione del territorio hanno fermato una vettura con a bordo due uomini - un 76enne e un 33enne entrambi di Castellammare di Stabia.

Secondo la ricostruzione dei fatti i militari stavano transitando lungo la Strada Statale 265, variante Fondo Valle Isclero, quando all’altezza dello svincolo per Amorosi, hanno notato un’auto - una Ford Fiesta - con a bordo i due uomini che probabilmente facevano ritorno nel centro stabiese dopo la «battuta di caccia». Ad insospettire i militari dell’Arma è stato proprio l’atteggiamento assunto da uno dei due, in particolare il conducente dell’auto, non appena si è accorto della presenza dei carabinieri. Da qui, è dunque scattato il controllo con l’alt intimato al veicolo. Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno poi rinvenuto nel bagagliaio della Ford sei cardellini rinchiusi in apposite gabbiette, oltre a fili, trappole, falci, aste in legno per fissaggio di reti per la cattura di

uccelli.