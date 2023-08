Scontro frontale tra auto: due feriti sulla Telesina

Scontro frontale sulla Benevento Telese, nel tratto alla periferia della città nei pressi del bivio che una volta imboccato conduce conduce alla superstrada per Campobasso. Il bilancio è di due feriti, i conducenti delle due auto che sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell'ospedale «San Pio» dove sono stati ricoverati e sono in attesa di ulteriori accertamenti. I sanitari hanno emesso per ora per entrambi dei codici rossi, ma non sono in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione si sono scontrati una Fiat Doblò condotta C. S. di 69 anni residente a Vitulano e una Kia Sportage guidata da M. P. di 50 anni di Bari. Sul posto subito dopo l'impatto sono giunti per ricostruire la dinamica i vigili urbani della polizia municipale, un' ambulanza del 118 per trasportare i due feriti in ospedale ed i vigili del fuoco per rimuovere rapidamente i due veicoli incidentati con consistenti danni, in un giorno con un imponnte transito di veicoli sull'arteria. Presenti sul posto anche gli addetti dell'Anas avendo i veicoli danneggiato alcuni guardrail. Secondo i primi accertamenti, la polizia municipale ritiene che probabilmente c'è stato uno sbandamento della Kia sull'altra corsia. L' incidente giunge a poche ore di distanza da un altro scontro che ha visto coinvolti tre motociclisti ed avvenuto a qualche chilometro di distanza. La Benevento Telese, resta una delle arterie a più alto rischio.