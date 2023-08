Stretta sugli autolavaggi: assenza di permessi e lavoro nero. Nel più ampio contesto delle attività di sicurezza, soprattutto in materia di contrasto dell’abusivismo, il questore della Provincia di Benevento Edgardo Giobbi ha disposto, a distanza di due settimane dalle precedenti, ulteriori ispezioni presso attività commerciali e artigianali, tra le quali ditte di autolavaggio presenti nel capoluogo.

Per l’occasione, il personale della polizia di Stato e gli ispettori dell’ufficio territoriale del Lavoro, procedendo in sinergica collaborazione, hanno individuato un impianto di autolavaggio ad oggi privo dei titoli autorizzativi.

L’attività di controllo ha inoltre consentito di appurare gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché l’esistenza di lavoro sommerso.

Sono stati infatti sorpresi due lavoratori “in nero” e conseguentemente sospeso l’esercizio delle attività in via cautelativa, provvedendo altresì ad emettere le specifiche prescrizioni di legge. La questura fa sapere di che «assicurerà il costante monitoraggio per la verifica della puntuale osservanza delle prefate prescrizioni, da parte del titolare della ditta».