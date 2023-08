Lavoratori a nero e senza permesso di soggiorno: verifiche sugli autolavaggi

Autolavaggi con impiego massiccio di dipedenti extra-comunitari sono finiti nel mirino della questura di Benevento. Nel più ampio contesto delle attività di sicurezza, anche in materia di contrasto dell’abusivismo e dell’immigrazione clandestina, il questore ha disposto ispezioni presso attività commerciali, tra le quali ditte di appunto autolavaggio presenti a Benevento, segnalate per il massiccio impiego di cittadini extra-comunitari, in prevalenza cittadini egiziani.

Per l’occasione, ottenuta la preziosa collaborazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, personale della polizia di Stato ed ispettori del lavoro hanno proceduto in sinergia sottoponendo a verifica sia i titoli autorizzativi delle ditte, sia gli ambienti di lavoro sia il personale impiegato.

A dispetto della regolarità delle licenze e della regolare presenza sul territorio nazionale dei lavoratori extra-comunitari identificati, i controlli hanno consentito di appurare gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché l’esistenza di lavoro sommerso.

Sono stati rintracciati sia lavoratori stranieri “a nero” sia lavoratori stranieri assunti pur in assenza della titolarità di un idoneo permesso di soggiorno. Ad una nota ditta di autolavaggio è stato immediatamente, in via cautelativa, sospeso l’esercizio delle attività, provvedendo ad emettere specifiche prescrizioni di legge.