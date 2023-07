La maggior parte degli incidenti stradali che si verificano in città è causata dall'utilizzo del telefono cellulare durante la guida. Per questa ragione la questura di Benevento intensificherà, durante tutto il periodo estivo, i controlli in tal senso. A dichiararlo è stato il questore, Edgardo Giobbi, a margine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuta ieri in prefettura, per pianificare le attività di controllo e vigilanza dei centri abitati e delle località turistiche, con particolare riferimento alla sicurezza della viabilità lungo le arterie stradali provinciali.

«Materialmente ha dichiarato il questore il piano consisterà in una serie di iniziative che cercano di prevenire gli incidenti stradali. Nel dettaglio che riguarda la polizia di Stato, la Stradale farà il solito lavoro di controllo sulla strada statale Telesina, sulla Caianello-Benevento e sull'arteria che conduce a Campobasso. Inoltre, su Benevento ci sarà una intensificazione massima nei riguardi delle persone che guidano utilizzando il telefonino, soprattutto per chattare. È un problema davvero molto grave perché mette a repentaglio la sicurezza stradale, l'incolumità propria, quella degli altri automobilisti e dei pedoni. Pertanto, rivolgo un appello ai cittadini affinché non adottino questo comportamento rischioso mentre sono alla guida, comportamento che è la causa principale dei sinistri che si verificano nel capoluogo. Per quanto ci riguarda porteremo avanti questa attività in modo molto intenso, sia in città che a Telese Terme».

Il piano particolare predisposto dalla polizia prevede di intensificare i controlli non solo per l'utilizzo del cellulare al volante, ma anche per la guida senza casco. A questo se ne affianca un altro, generale, già messo in atto l'anno scorso, che metterà in moto una serie di attività per mitigare l'assunzione di alcol e stupefacenti durante le ore notturne. «Abbiamo predisposto anche il piano classico ha aggiunto Giobbi - che consiste nelle attività mirate all'assunzione di alcol e stupefacenti ad orari notturni, controlli che saranno intensificati maggiormente sulla Telesina, sulla Caianello-Benevento e sulla strada che porta a Campobasso, come già fatto l'anno scorso».

Intanto, al vertice in prefettura, presieduto dal prefetto Carlo Torlontano, hanno partecipato, oltre ai responsabili provinciali delle forze dell'ordine, il dirigente alla Mobilità della Provincia, il vice sindaco ed il comandante della polizia municipale di Benevento, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, quello della polizia stradale, il responsabile del posto di polizia ferroviaria, il responsabile compartimentale dell'Anas, i referenti provinciali della Croce rossa italiana e della Misericordia.

Ai presenti il prefetto ha sottolineato la necessità di ottimizzare il «sistema sicurezza» in un'ottica di integrazione delle risorse tra forze dell'ordine per garantire il migliore presidio a tutela del territorio provinciale. È stato esaminato nel dettaglio il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza sulle strade con particolare riferimento alla città capoluogo ed ai comuni che registrano nel periodo estivo un significativo incremento delle presenze

È stata, inoltre, coordinata anche l'attività del soccorso stradale e dell'assistenza alle persone che sarà svolta dal personale dei vigili del fuoco, dall'Anas, dall'Azienda sanitaria locale, e dalle diverse articolazioni territoriali di protezione civile, per garantire interventi immediati in caso di criticità.