BENEVENTO - Multe, sequestri e denunce nel Fortore. Questo il risultato di un'operazione dei carabinieri nel Fortore. Nel fine settimana i militari della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni della Val Fortore, controllando 109 veicoli, 107 persone e 12 esercizi pubblici. I militari dell’aliquota radiomobile, utilizzando l’etilometro, hanno denunciato un 24enne del Beneventano e un 59enne locale che hanno rifiutato di sottoporsi all’accertamento della guida sotto l’influenza dell’alcool. I controlli alla circolazione stradale effettuati dalle stazioni dipendenti dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno portato ad elevare ulteriori 11 multe per 2.682 euro e a sequestrare un furgone con documenti scaduti, sequestrate anche quattro auto per mancanza della copertura assicurativa. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno anche denunciato in stato di libertà un 47enne del foggiano, già noto alle forze dell’ordine, per trasporto illecito di rifiuti speciali non pericolosi, notato e controllato nella periferia di Baselice alla guida di un camion che trasportava carcasse di elettrodomestici, materiali ferrosi di risulta e vecchie componenti meccaniche in assenza delle previste autorizzazioni e senza l’iscrizione all’albo delle imprese che gestiscono i rifiuti. All’uomo è stato sequestrato il camion con i sei quintali circa di rifiuti trasportati.