Napoli, ruba lo scooter di Poste Italiane: 57enne arrestato all'Arenella

Ruba uno scooter di Poste Italiane ma viene fermato dalle forze dell'ordine. Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vomero sono intervenuti in via De Dominicis per la segnalazione del furto.

I poliziotti, poco dopo, nel transitare in via Niutta all’angolo con piazzetta Arenella, hanno notato un uomo scendere dal motoveicolo segnalato e lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di diversi arnesi atti allo scasso. V.A., 57enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto mentre lo scooter è stato restituito.