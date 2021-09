Occupa casa ex Iacp con tre figli minori, denunciata

BENEVENTO - Ha occupato una casa dell'Acer, ex Iacp, in via Gioberti a Benevento, portando con sé i tre figli minori di 9, 7 e 4 anni. Per questo è stata denunciata dai vigili urbani una donna di 33 anni per "invasione di edificio pubblico". La porta d’ingresso dell’appartamento non è risultata essere stata forzata, mentre le utenze relative ai servizi sono risultate attive. E’ stato accertato che l’ultimo inquilino a occupare l’alloggio si è allontanato senza più dare notizie di sé.«L'ennesima beffa per coloro che sono utilmente collocati in graduatoria, poiché viene occupato abusivamente un altro alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il problema non si risolverà facilmente se non sarà prevista una legislazione ad hoc che scoraggi gli occupatori seriali di questi alloggi», dichiara Fioravante Bosco, comandante della Polizia municipale di Benevento.