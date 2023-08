Castelfranco, countdown per il ritorno del concerto di Sir Pappano

Lunedì 14, il maestro Pappano farà ritorno nella «sua» Castelfranco in Miscano per replicare l’atteso concerto che da anni celebra in memoria del padre. Anche quest’anno, l’organizzazione sarà affidata all'associazione «Fondazione P. Pappano», della quale il maestro è presidente onorario, presieduta da Tommaso Izzo. La direzione generale è affidata all’avvocato Antonio Pio Morcone, già sindaco di Castelfranco nonché ideatore del collaudato format. L’evento gode del patrocinio morale del Comune. La direzione artistica del concerto è del maestro Selene Pedicini.

Il concerto si terrà in piazza Michele Del Vecchio alle 20.30 offrendo, come sempre, la possibilità a circa mille spettatori di poter assistere gratuitamente a uno degli eventi musicali più attesi e apprezzati del panorama artistico nazionale.

In programma «Il Barbiere di Siviglia», di Rossini, e «Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92», di Beethoven. Dirigerà l'orchestra Filarmonica di Benevento il maestro Sir Antonio Pappano.