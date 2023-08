Benevento, torna la passeggiata cicloturistica targata Unifortunato

Dopo il «pit stop» obbligato a causa della pandemia, torna la «Benevento Bike», passeggiata cicloturistica nel capoluogo ideata e organizzata dall’Università Giustino Fortunato. Come per le precedenti edizioni, anche quest'anno è stato tracciato un interessante percorso cittadino da vivere con tutta la famiglia, in sella alle biciclette con l'obiettivo di ammirare e conoscere meglio le bellezze monumentali della città. L'iniziativa prenderà il via domenica 24 settembre, alle 10. La partenza è prevista da via Raffaele Delcogliano (davanti alla sede dell’Unifortunato), l’arrivo nella splendida villa comunale.

La manifestazione è aperta a tutti ed è adatta ad ogni fascia di età.

I partecipanti dovranno munirsi autonomamente della bici e delle attrezzature accessorie di sicurezza. Gli organizzatori, inoltre, rilanciano le sinergie con Comune di Benevento, Comitato provinciale Coni, Unione sportiva Acli, Fondazione Terre Magiche Sannite, Centro studi danza di Carmen Castiello e Misericordia di Benevento.