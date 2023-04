La banda specializzata in furti alle tabaccherie torna ad agire nel Sannio. La scorsa notte i malviventi hanno assaltato una tabaccheria nella piazza di Circello. Hanno agito in pochi minuti, ma sono riusciti a portar via tutte le sigarette che erano nel negozio per un bottino che si aggira intorno ai cinquemila euro. L'ultimo colpo era stato messo a segno in un punto vendita tabacchi presso un distributore di carburante della «Esso» in via Virgilio alla periferia della città nel dicembre dello scorso anno. Poi un tentativo di furto il 23 marzo a Campolattaro. La scorsa notte i malviventi sono tornati e sono giunti in piazza Nicola Tartaglia qualche minuto prima delle quattro. Hanno subito forzato un portone in legno della tabaccheria ed una seconda porta del negozio, di cui è titolare Assunta Bozzuto di 54 anni.

Hanno frantumato i vetri posti a custodia delle sigarette di varia marche, e hanno collocato i pacchetti su un telo e quindi si sono dileguati a bordo di un auto tipo Audi di colore nero. La tabaccheria era dotata di un sistema di allarme che ha funzionato, ma non è stato sufficiente a sventare il furto. I malviventi si sono senza dubbio accorti che era scattato l'allarme, ma hanno solo accelerato i tempi del colpo.

«Un furto durato pochi minuti - dice la titolare Assunta Bozzuto - infatti i ladri sono stati intravisti dalle telecamere di una gioielleria della zona, intono alle 3,45. Una decina di minuiti per forzare la porta e poi entrare nel negozio per rubare le sigarette. L'allarme collocato presso il mio negozio è scattato alle 3,55 e sono giunta sul posto pochi minuti dopo, ma dei ladri non c'era già nessuna traccia. Già in passato c'erano stati in zona dei furti, qualcuno andato a vuoto. Ed anche in quei casi era era stata notata un auto Audi, ma purtroppo non si era riusciti ad identificarli nonostante la presenza dello stesso veicolo. Un'auto che è ricomparsa la sorsa notte».

L'allarme ha fatto destare diversi abitanti della zona che hanno potuto vedere solo alcuni individui con un telo di colore bianco in cui avevano collocato le sigarette, salire a bordo dell'auto e dileguarsi. Un veicolo che anche questa volta è riuscito a sfuggire ai posti di blocco che una volta dato allarme soni scattati sulle arterie che conducono a province limitrofe. Questa volta particolare attenzione è stata posta nei controlli sulle strade che collegano il Sannio con la Puglia. Infatti l'unica certezza e che si tratta di bande, per lo più composte da stranieri, che da tempo operano in tutta la Campania.

Il fenomeno dei raid presso le tabaccherie nel 2022, aveva suscitato grande allarme nel Sannio, al punto che il presidente dell'Associazione dei tabaccai, Emilio Zamparelli aveva avuto contatti in prefettura e inviato lettere agli oltre trecento associati invitandoli a dotarsi di apparecchiature di allarme per cercare di contrastare queste incursioni. «Ho appreso da poco del nuovo furto avvenuto a Circello - afferma Emilio Zamparelli - e l'accaduto suscita allarme perchè si è interrotta una tregua che durava da alcuni mesi. E ancora vivo il ricordo dei tanti colpi messi a segno nello scorso anno. Furti che avevano creato enormi danni alla categoria. Nei prossimi giorni torneremo alla carica per chiedere più controlli da parte delle forze dell'ordine e un ulteriore sforzo alla categoria per dotarsi di apparecchiature antintrusione».

E di questo furto si parlerà nel Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che è stato convocato per domani mattina venerdì dal prefetto Carlo Torlontano.