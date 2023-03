Evasi dal carcere minorile, è caccia in tutta la Campania

Ricerche in corso in tutta la Campania per stanare i due 21enni fuggiti all'alba di giovedì dal carcere minorile di Airola, in Sannio. Ad evadere sono stati Francesco Pio Capriglia, di Napoli, accusato di rapina aggravata, e Raffaele Buccino, di Castelvolturno, accusato di ricettazione. Il primo avrebbe finito di scontare la pena nel 2025, mentre il giovane originario del casertano l’anno prossimo.

Porta forzata, giù con un lenzuolo: così i due detenuti sono fuggiti dal carcere minorile di Airola

Le forze dell'ordine hanno diffuso le foto segnaletiche dei due giovani, fari puntati sui loro luoghi di origine, ossia il quartiere partenopeo di San Ferdinando e il territorio del Casertano. I due per fuggire hanno prima rotto una porta metallica e, successivamente, con l’aiuto di un lenzuolo sono riusciti a scendere dal secondo piano della struttura penitenziaria.

Scattato l’allarme, sono subito partite le ricerche della polizia penitenziaria e delle forze dell’ordine per rintracciare i due evasi che nel giro di pochi minuti hanno fatto perdere le loro tracce. Non si esclude che i due possano decidere di porre fine alla fuga costituendosi.