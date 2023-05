Cerreto Sannita: giovani e lavoro, due incontri per formare ed informare i ragazzi sulle opportunità offerte dal territorio

Due incontri formativi ed informativi, in programma giovedì 25 maggio alle ore 19.00 presso Casa Santa Rita a Cerreto Sannita e venerdì 26 maggio alle ore 18.30 presso la sede dell’associazione “L’Agorà” a Dugenta, per parlare di lavoro e delle opportunità presenti sul territorio della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti.

Ad organizzarli gli Uffici diocesani del "Progetto Policoro", Caritas, Pastorale Sociale e del Lavoro, Pastorale Giovanile, Scuola diocesana d’Impegno Socio-Politico, Azione Cattolica diocesana e Movimento Studenti dell’AC.

Due momenti dedicati soprattutto ai ragazzi per raccontare loro come il "Progetto Policoro" fa incontrare domanda ed offerta di lavoro, leggere assieme i dati e le statische occupazionali con riferimento ai 27 comuni della diocesi e coinvolgerli in una simulazione di progettazione sociale provando a sviluppare un’idea progettuale che sia attuabile all'interno del contesto territoriale in cui vivono.