La giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera al riconoscimento dell'interesse pubblico per la proposta progettuale relativa alla costruzione di quattro campi da padel da realizzare nelle aree circostanti il Palasport Mario Parente. Il provvedimento autorizza la concessionaria Asd Seishinkan Karate-Do - e per essa la Bump Village Società Sportiva Dilettantistica - alla realizzazione dei lavori, previa presentazione del progetto al Settore Opere Pubbliche e dopo aver ottenuto tutti i nulla osta burocratici necessari. Alla fine dei lavori, la concessione sarà prorogata fino al 2035. «Il padel - dice il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro - è una disciplina sportiva in grande espansione e con un numero di appassionati in crescita esponenziale, anche grazie alla possibilità di essere praticata, naturalmente a livello amatoriale, senza un background tecnico impegnativo, indispensabile per altre discipline. Il bacino d'utenza è così variegato e ha margini di crescita così importanti che non esiste nessun rischio di inflazionare il mercato con nuovi impianti. La domanda, proveniente da donne e uomini di tutte le fasce d'età, giustifica l'offerta, giustamente in espansione anche nella nostra città».