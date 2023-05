Il rock di Steve Vai infiamma il Teatro San Marco

La chitarra elettrica di Steve Vai ha incantanto gli amanti del rock sabato al teatro San Marco di Benevento, dove è andato in scena l’Alien Guitar Secrets Masterclass. L'evento è stato aperto da band rock emergenti selezionate da tutta Italia come i Nereide (Lecce), i New Horizons (Pisa), gli Other View (Milano) e la chitarrista Camilla Sperati (Roma), oltre alla sessione di live painting dell’artista irpino Gennaro Vallifuoco che ha accompagnato tutte le performance musicali.

Un vero e proprio successo che ha riunito appassionati e musicisti da tutto il mondo, che hanno cercato di carpire quei piccoli segreti di tecnica e di musica del noto chitarrista americano, che nella sua carriera ha venduto oltre 15 milioni di dischi, vinto tre Grammy Awards e suonato con altri mostri sacri del settore come Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake, Ed Van Halen e altri ancora.

Anche in occasione della masterclass a Benevento, organizzata e promossa da Islands Aps, Lizard Accademie Musicali – Laboratorio di Benevento, Projenia Scs, Cosmoart Aps, con il supporto tecnico della Cyclopes di Apollosa, il chitarrista stanutitense ha raccontato le sue esperienze musicali con grande naturalezza e spontaneità al pubblico rispondendo a tutte le loro domande.

Tra alcuni brani improvvisati e altri rimodulati per il pubblico, Vai ha voluto condividere con i suoi fan non solo i segreti tecnici ma ha voluto porre l'accento su un aspetto che va oltre il semplice tecnicismo. «Per me è importante, quasi come un bisogno naturale, ascoltare la musica con tutto il corpo per esserne in perfetta sintonia» dichiara dal palco del San Marco l'artista.