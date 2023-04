Il rapper sannita Shark Emcee presenta il suo disco d'esordio

Dopo i successi di brani come Accussì Mò, Na man' aizàt', Vip e Quello che so, Fabio Fallarino, in arte Shark Emcee, ha presentato stamattina il suo disco d'esordio "Dopo un po'", prodotto dall'etichetta Dischi Rurali e distribuito da Artist First. Un album concettuale e intimo, che arriva nel pieno della maturazione artistica di uno dei pionieri del rap made in Sannio. Da oggi, quindi, l'album è acquistabile in copia fisica e negli store digitali.

«Possiamo considerarlo il mio primo disco da solista. Prima ho lanciato due dischi con il mio vecchio gruppo. Questo disco è dedicato a mio padre, che purtroppo è venuto a mancare ed è dedicato a tutti quelli che ascoltano la mia musica e mi supportano nel mio percorso musicale e artistico» dichiara a margine della conferenza stampa il rapper Shark Emcee.

Ascoltando le otto tracce di "Dopo un po'" è chiaro sin da subito che i brani, i testi e le melodie hanno come filo conduttore la forza interiore, la ricerca di se stessi e l'autenticità artistica. Ma "Dopo un po'" affronta anche altri temi importanti come la passione, il raggiungimento dei propri obiettivi, il reagire agli ostacoli e il superare i propri limiti.Contenuti trattati direttamente o indirettamente attraverso una variegata scelta di suoni e stili che rendono il prodotto adatto sia al pubblico di nicchia che ai neofiti di una scena in costante evoluzione.

«Come dice il titolo, il disco è arrivato dopo un po' di tempo che faccio musica, dopo un po' di sacrifici, dopo un po' di belle soddisfazioni prese e racchiude tutto il mio percorso fatto finora in varie salse. Troverete uno Shark per tutti i gusti» conclude nel suo intervento l'artista beneventano. Nel disco è presente anche la collaborazione di Valerio Jovine in un atipico duetto che vede rap e chitarra acustica suonata da Marco Taddeo. Le produzioni sono state affidate a Darry Bryan e Nathys, altro produttore e artista beneventano, particolarmente quotato grazie ai numeri che sta raggiungendo sulle piattaforme digitali e negli store.